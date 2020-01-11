وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

أعلنت وكالة الأنباء العُمانية، ليلة الجمعة إلى السبت، عن وفاة سلطان البلاد قابوس بن سعيد الثاني.

وجاء إعلان وفاة سلطان عمان نقلا عن الديوان السلطاني الذي أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

تولى السلطان قابوس الحكم عام 1970.

وفي ذلك الوقت، كان في سلطنة عمان ثلاثة مدارس فقط.

بينما بلغ مستوى الأمية 66 في المئة في وقت كان فيه البلد الخليجي من أفقر بلدان المنطقة.

ويُرجع كثير من المتابعين ذلك التخلف إلى عدم رغبة السلطان .

في ذلك الوقت سعيد بن تيمور والد قابوس، في الحداثة والإصلاح.

ويعتقد أن ذلك الجنوح نحو الانغلاق والتخلف هو الذي كان من أسباب اندلاع تمرد مسلح في محافظة ظفار في الفترات الأخيرة من حكمه.

وقد تولى قابوس بن سعيد الحكم عام 1970 بانقلاب، وبدأ حكمه بحملة إصلاح واسعة تضمنت بناء مؤسسات تعليمية ومستشفيات.

درس قابوس خلال فترة شبابه في أكاديمية ساندهرست البريطانية، ثم عاد إلى عمان.

تزوج السلطان قابوس ولم ينجب أبناء.

وقد احتفظ السلطان الراحل

طيلة فترة حكمه بعدة مناصب وهي رئاسة الوزراء والدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي.

وبعد اصابته بمرض عضال منذ العام 2014، حدد السلطان قابوس طريقة لاختيار خليفته.

وهي إعطاء مهلة 3 أيام لمجلس الأسرة الحاكمة لاختيار السلطان الجديد.

وإن لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق خلال تلك الفترة، فسيم اللجوء لفتح ظرف مغلق، حدد فيه السلطان قابوس هوية خليفته.