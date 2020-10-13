وفاة السياسي والدبلوماسي السابق عبد القادر حجار

توفى اليوم المجاهد والمناضل والسفير السابق، عبد القادر حجار عن عمر يناهز 83 سنة.

المرحوم من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت، كان عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما تقلد العديد من المهام الديبلوماسية.

ومن بين المناصب التي تقلدها الراحل منصب سفير فوق العادة ومفوض للجزائر في ليبيا بين عامي 1986 و1989، وسفيرا في سوريا بين 1989 و1992.

كما شغل الراحل منصب سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية في إيران بين عامي 2000 و2004، قبل أن يجري تعيينه سفيرا في مصر وجامعة الدول العربية.

وكان آخر منصب دبلوماسي شغله الراحل حجار، هو سفير الجزائر بتونس بين عامي 2012 و2019.

ومنحته الرئاسة التونسية الصنف الأوّل من وسام الجمهورية تقديرا لما قام به من عمل دعما لأواصر الصداقة والتعاون بين تونس والجزائر.