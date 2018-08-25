وفاة الشاب الطاهر بفرنسا.. ووزارة الثقافة تتكفل بنقل جثمانه إلى وهران

ونشر الوزير في صفحته الرسمية على تويتر .

أبلغني سفيرنا بفرنسا عبد القادر مسدوّه بوفاة المطرب الشاب الطاهر بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكلفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف ONDA بالتكفل بنقل جثمان الفقيد من باريس إلى وهران تنفيذا لوصيته.

أتقدم لعائلة الشاب الطاهر بأخلص التعازي راجيا من الله القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته.

أبلغني سفيرنا بفرنسا عبد القادر مسدوّه بوفاة المطرب #الشاب الطاهر بعد معاناة طويلة مع المرض. وكلفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف ONDA بالتكفل بنقل جثمان الفقيد من باريس إلى وهران تنفيذا لوصيته. أتقدم لعائلة الشاب الطاهر بأخلص التعازي راجيا من الله القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته. pic.twitter.com/G1TIrpkeIp

— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) August 25, 2018