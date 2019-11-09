وفاة الشاعر الصحراوي بادي محمد سالم

انتقل اليوم، إلى رحمة الله الشاعر والأديب الصحراوي بادي محمد سالم ، بعد صراع مع مرض عضال عن عمر 83 سنة.

وكان الشاعر المرحوم بادي محمد سالم أحد رموز الشعب والأدب الثوري الصحراوي خلال مسيرته الحافلة بالعطاء منذ البدايات الأولى للثورة الصحراوية.

المرحوم من مواليد 1936 بتيرس حيث عاش هناك وترعرع ، أين تعلم القرآن وفقه الشريعة على يد أبيه، امتهن كبقية أترابه حرفة الرعي خاصة الإبل والغنم كونها الثروة التي يعتمد عليها الصحراويون.

كما انه من عائلة توارثت الشعر، وفي وقت مبكر، انخرط سرا في صفوف التنظيم الوطني، قبل أن يلتحق بصفوف الجبهة الشعبية سنة 1975 .

الشاعر له رصيد متميز من الشعر الحساني حيث سخرت موهبته خدمة للقضية الصحراوية كما له الكثير من الأشعار التي تركها مدونة ومنثورة.

يعتبر رحمه الله من فحول الشعراء ليس فقط في الصحراء الغربية، بل وأيضا في كل المنطقة الناطقة بالحسانية.