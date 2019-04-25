وفاة الشاعر العراقي خضير هادي بعد تعرضه لأزمة صحية حادة

غيب الموت الشاعر العراقي خضير هادي، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 57 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية حادة فارق على أثرها الحياة في أحد مستشفيات أربيل.

وذلك حسب بيان لوزراة الثقافة والسياحة والآثار العراقية.

وحسب البيان: فإن الشاعر الراحل “كان يحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من الجمهور العراقي والعربي”.

مضيفا: أن خضير هادي قد “عُرف بقصائده التي تنوعت بين السياسية والوجدانية والغنائية، وأدخل لونا مختلفا من اللحن على قصائده”.

ويذكر أن عددا كبيرا من الفنانين العراقيين قد تغنوا بأشعاره، منهم حاتم العراقي وهيثم يوسف وصلاح حسن.