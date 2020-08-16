وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي ترامب

توفي الشقيق الأصغر للرئيس الامريكي دونالد ترامب.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن أخاه الأصغر، روبرت ترامب، توفي الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وأضاف ترامب في بيان نقلته وكالا أبناء دولية، “بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع ، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط ، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا ، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت ، أحبك. ارقد في سلام”.

وكان روبرت ترامب البالغ من العمر 71 عاما، يعمل مديرا تنفيذيا في قطاع الأعمال ومطورا عقاريا.