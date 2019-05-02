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وفاة الشيخ السوري فتحي صافي عن عمر يناهز 65 سنة بدمشق

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وفاة الشيخ السوري فتحي صافي عن عمر يناهز 65 سنة بدمشق
بقلم مصطفى.ق

توفى اليوم ،الشيخ فتحي صافي في دمشق بسوريا بعد مرض عضال عن عمر يناهر 65 سنة.

ونعت وزارة الأوقاف السورية الشيخ، فتحي صافي، الذي ذاع صيته خلال الأشهر الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فايسبوك” إن الصافي توفي اليوم، الخميس ، وستقام جنازته غدًا بعد صلاة الجمعة من جامع العثمان في دمشق.

كما نعته عائلته عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك” بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

الصافي من مواليد دمشق 1954 واستلم في 1995 إمامة جامع مقام الأربعين في دمشق، كما كان خطيبًا في جامع الحنابلة في دمشق.

وشاع اسم الشيخ الصافي خلال السنوات الماضية من خلال استخدامه لأسلوب الدعابة خلال دروسه الدينية، التي كانت تبث على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامجه على وسائل إعلام محلية.


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