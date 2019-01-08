وفاة الشيخ العلامة سالم ابن ابراهيم إمام مسجد عبد القادر الجيلالي بأدرار

توفي اليوم الثلاثاء، الشيخ العلامة سالم بن ابراهيم المدعو الطالب سالم شيخ زاوية الضاوية، وإمام مسجد الشيخ عبد القادر الجيلالي الواقع وسط مدينة أدرار.

الشيخ توفي عن عمر يناهز 91سنة، بمستشفى عبد الكريم بودرغومة بمدينة أدرار بعد صراع مع المرض.

وبعد الشيخ سالم بن ابراهيم والمولود سنة 1927 بتيميمون2 احد الطلبة البارزين للشيخ العلامة محمد بلكبير رحمه الله واحد مشايخ المنطقة البارزين والذي تتلمذ على يده العشرات من الأئمة وطلبة القرآن الكريم بزاويته.

للإشارة، فإن الشيخ كان معلما للقران الكريم واماما مدرسا بمسجد عبد القادر الجيلالي عضوا بالمجلس الإسلامي الاعلى سابقا وناظرا للشؤون الدينية بأدرار ومفتشا جهويا للشؤون الدينية لولايات الجنوب الغربي سابقا، فيما سيوارى الثرى رحمه الله مساء غد الأربعاء بمقبرة وسط المدينة بأدرار.