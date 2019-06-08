وفاة الشيخ محمد قابورة المستغانمي عن عمر يناهز 69 سنة

توفي اليوم السبت ببلدية بوقيرات في مستغانم، الفقيه والواعظ الشيخ محمد قابورة المجاهري المستغانمي عن عمر يناهز 69 سنة .

ودرس الشيخ قابورة وتتلمذ على يد العديد من العلماء والمشايخ ومن بينهم شيخ الزاوية السنوسية في الجزائر الشيخ سيدي محمد بن تكوك المعروف بالعالم 1888-1979 بالعرعار جنوب مستغانم والشيخ أحمد عتبة ابن العلامة الشيخ عتبة الجيلاني بن عبد الحكم العطافي 1881-1964 الذي لازمه لمدة 3سنوات بمدينة مستغانم وأخذ منه الإجازة العلمية ومن الشيخ أحمد حماني 1915-1998.

وعرف الفقيد الذي ولد سنة 1950 ببوقيرات بعصاميته وبحبه للعلم والوعظ وبملكة الحفظ التي حباه الله بها.

فقد كان مكتبة متنقلة تجد بين دفاتها العديد من كتب الفقه والأصول على غرار “مختصر خليل” و”حاشية الدسوقي” و”جمع الجوامع” للسيوطي والصحاح كالبخاري والترميذي ومختلف المنظومات العلمية كالألفية والأجرومية التي كان يحفظها عن ظهر قلب.

وعمل الشيخ قابورة إماما إلى غاية تقاعده، وواصل العمل الديني والدعوي بعد ذلك بمسجد الشيخ محمد بن علي السنوسي 1787-1859 ببوقيرات.

كما كون العديد من الأئمة وطلبة العلم الذين دأبوا على زيارته من مختلف ولايات الغرب الجزائري لتلقي دروس الفقه والأصول والمنطق والنحو وكانوا يتجاوزون مئتي طالب علم في بعض الأحيان.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد إلى مثواه الأخير بعد ظهر غد الأحد بمقبرة سيدي الشارف بمسقط رأسه ببلدية بوقيرات.