وفاة الشيف المصري أسامة السيد

توفى الشيف المصرى الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية الخاصة به على “فايسبوك”.

يذكر أن الشيف أسامة السيد قدم العديد من البرامج التليفزيونية الخاصة بالمطبخ، وذاع صيته في كثير من البلدان. وكان آخر تغريدات الشيف أسامة على السوشيال ميديا هو طلبه للدعاء، حيث كتب: “أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن”.

كما أضاف: “تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء”. “مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة”. منذ “بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي”. “كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية”. “شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.

وكتب الشيف أسامة العديد من المؤلفات في مجال الطهي على مستوى العالم، أبرزها كتاب “بالهنا والشفا” الذي صدر عام 2001.

واهتم الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة تفاصيل مرض الشيف أسامة السيد وحالته الصحية. ولكن لا توجد حتى الآن أي تفاصيل عن حالته الصحية أو مرضه، ورغم غيابه أكثر من 3 أشهر عن الجماهير. إلا أن الشيف قبل وفاته لم يدل بأي تصريح له يبين إن كان يعاني من مرض ما أم لا، وتبقى الإجابة محض شائعات فقط.