وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد الهادي مراد

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد الهادي مراد، عن عمر ناهز 76 سنة بعد مرض عضال.

حسب ما علمته من أحد أقارب الفقيد.

و توفي عبد الهادي مراد صباح اليوم الأحد ، بمستشفى سليم زميرلي بالحراش حسب ما

أوضحه شقيقه عبد الرزاق مراد.

و كان الفقيد مراد الذي شغل منصب رئيس تحرير تنسيقية وكالة الأنباء الجزائرية بعنابة.

وكذا مراسلا صحفيا بمدريد الإسبانية و نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية.)

و التحق الراحل الذي كان أيضا متعاونا مع مجلة الجيش بوكالة الأنباء الجزائرية خلال سنوات الستينات.

حيث عمل في عدة مصالح قبل أن يشغل منصب مراسل لوكالة الأنباء الجزائرية خلال سنوات الثمانينيات بكل من مدريد و نيويورك على التوالي.

و في سنة 1990 التحق الراحل بتنسيقية وكالة الأنباء الجزائرية لعنابة، قبل إحالته على التقاعد في سنة 2006.

و سيوارى جثمان الفقيد عقب صلاة العصر بمقبرة وادي الرمان بالجزائر العاصمة.