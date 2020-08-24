وفاة الصحفي بإذاعة تيارت سبع بلحول بسكتة قلبية

توفي الزميل والصحفي بإذاعة تيارت سبع بلحول بسكتة قلبية بمسكنه بفرندة.

وتوفي الزميل والأخ سبع بلحول صحفي بإذاعة تيارت والذي وافته المنية صبيحة اليوم إثر سكتة قلبية ببيته العائلي الكائن بدائرة فرندة بتيارت.

وكان الزميل من بين الصحفيين والأقلام التي لها باع في الكتابة الصحفية حيث تدرج المرحوم عبر عديد الجرائد ليلتحق في السنوات الأخيرة بالإذاعة المحلية بتيارت من خلال برامج فلاحية خاصة وأخرى متصلة بقوانين المرور.

من جهتها يتقدم مجمع “النهار” بتعازيه الخالصة لعائلة الزميل الصحفي الراحل يائلين الله ان يتغمده برحمته الواسعة ويرزق أهله الصبر والسلوان.