وفاة الصحفي بيار بيان مؤلف كتاب “السطو على مدينة الجزائر”

توفي مساء أمس الكاتب وصحفي التحري ومؤلف كتاب “السطو على مدينة الجزائر”، بيار بيان عن عمر 81 سنة بالقرب من باريس.

وقد تابع بيار بيان الذي تفادى تأدية الخدمة الوطنية في الجزائر إبان ثورة التحرير دراسات في الحقوق و العلوم السياسية ليصبح محررا بوكالة الأنباء الفرنسية ثم لكسبريس وأسبوعية لو نوفيل ايكونوميست وكانار أونشيني.

وفي جريدة كانار أونشيني لعب من خلال كتاباته دورا فعالا في قضية الألماس الذي أهداه امبراطور بوكاسا بإفريقيا الوسطى للرئيس جيسكار ديستان في 1979.

أما تحقيقه البارز الآخر فهو كتابه “السطو على مدينة الجزائر: التحقيق في عملية نهب جويلية 1830” الذي صدر عن دار النشر “بلون 2004” وفيه تطرق للسرقات الضخمة لخزائن مدينة الجزائر من أجل تشكيل أرصدة سرية لشارلز العاشر لرشوة وتوجيه الهيئة الناخبة.