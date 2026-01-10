وفاة الصحفي جيلالي حرفوش

توفي الصحفي جيلالي حرفوش عن عمر ناهز 78 عاما بولاية الجلفة، بعد مسيرة إعلامية طويلة.

وعمل الراحل كمراسل للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، وبالصحافة المكتوبة من خلال جريدة لانوفال. رويبيبليك (La Nouvelle République) .

وقدم المرحوم طيلة مسيرته المهنية الكثير للمجال الإعلامي المحلي والوطني، حيث كان مهتما بقطاعي الفلاحة والتنمية، وكذا كل ما يتعلق بالتراث النايلي بطابعه الثقافي.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم بمقبرة “علي بن دنيدينة” بعاصمة الولاية.

