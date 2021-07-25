وفاة الصحفي “كريم بوسالم” متأثرا بفيروس كورونا

توفي صباح اليوم الأحد، الصحفي والإعلامي بالتلفزيون العمومي “كريم بوسالم” متأثرا بفيروس كورونا بمستشفى تيزي وزو

وحسبما صرح شقيقه “للنهار أونلاين” فقد توفي الصحفي كريم بوسالم اليوم الأحد عن عمر ناهز 49 سنة. بعد إصابته بفيروس كورونا. وكان الراحل يرقد بمستشفى تيزي وزو.

للإشارة، فإن الإعلامي كريم بوسالم بدأ بالإذاعة وبرز بالتلفزيون ، وهو من مواليد 1972 بولاية تيزي وزو. ويعد الاعلامي كريم بوسالم واحد من ابرز الوجوه الإعلامية في الجزائر. حيث بدأ في الاذاعة الوطنية سنة 1992 ،و بعدها انتقل إلى التلفزيون الجزائر لينشط برنامج “صباحيات” وبعد فترة قضاها في قسم الانتاج، انتقل الى قسم الاخبار لتقديم نشرة الثامنة. ليتحول بعد فترة قصيرة الى رئيس تحرير النشرة الرئيسة في التلفزيون الجزائري.

كما عرف الراحل، بإعداد و تقديم مجموعة من الحصص السياسية البارزة كانت آخرها “في دائرة الضوء”. وكان الإعلامي كريم بوسالم يقدم دروس خصوصية في التقديم التلفزيوني في عدة اكادميات عامة وخاصة .