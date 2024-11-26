وفاة الصحفي محمد بوزينة غرقا بميناء القالة

تلقت الأسرة الإعلامية، نبأ وفاة الزميل الصحفي محمد بوزينة بإذاعة الطارف، الذي وافته المنية ليلة البارحة غرقا على مستوى ميناء القالة الجديد بولاية الطارف.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة صباح اليوم الثلاثاء، على الساعة 07سا25د . من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة، بعد عملية بحث عن شخص مفقود بعرض البحر. في ميناء القالة الجديد، ليلة أمس، والتي يرجح أن تعود إلى الزميل الصحفي الراحل.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلة المرحوم راجينا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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