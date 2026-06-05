وفاة الصحفي محمد بوشامة.. رئاسة الجمهورية ووزير الاتصال يُقدمان التعازي

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، أمس الخميس، بتعازيها في وفاة الصحفي الرياضي محمد بوشامة.

ويعد الفقيد من أبرز الأسماء التي طبعت مسار الصحافة الرياضية الوطنية، واقترن اسمه بجريدة (لوسوار دالجيري) منذ التحاقه بها في تسعينيات القرن الماضي.

وعرف الراحل بمهنيته العالية ومصداقيته الكبيرة وأسلوبه الصحفي الرصين. ما جعله يحظى بمكانة مرموقة في المشهد الإعلامي الجزائري. ويترك بصمة متميزة في مجال الصحافة الرياضية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والالتزام.

وبرحيل الفقيد، فقدت الأسرة الإعلامية الجزائرية علما بارزا وقلما سيالا. أسهم على مدار عقود في ترسيخ قيم المهنية والاحترافية في العمل الصحفي. وواكب مختلف محطات تطور الرياضة الجزائرية بكفاءة واقتدار.

كما تميز بتغطياته النوعية للعديد من التظاهرات والأحداث الرياضية الوطنية والدولية. فكان شاهدًا على إنجازاتها وناقلًا أمينًا لمسيرتها إلى الرأي العام.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة وإلى زملائه وأصدقائه والأسرة الإعلامية والرياضية كافة.

كما تقدم وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة بخالص التعازي لعائلة الفقيد وذويه، ولزملائه وكل من عرفوه. سائلا المولى عز وجل أن يبسط عليه واسع رحمته ويغفر له، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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