وفاة الصحفي مسعود رمضاني

انتقل الى رحمة الله الصحفي السابق بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، مسعود رمضاني.

وعرف عن الراحل تغطياته الصحفية والتحقيقات الميدانية لجمع شهادات المجاهدين عبر مختلف ولايات الوطن حول مسار ثورة أول نوفمبر المجيدة.

كما حاز الفقيد على جائزة “الميكروفون الذهبي” سنة 2010 عن حصة تحت عنوان “هانوي، الرحلة الأخيرة”. والتي ألقت الضوء على شهداء الواجب الإعلامي في حادث سقوط الطائرة الجزائرية بالفيتنام. وعلى متنها 15 صحفيا جزائريا.