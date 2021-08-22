وفاة الصحفي مصطفى بوشطيب بفيروس كورونا

إنتقل إلى رحمة الله، الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية مصطفى بوشطيب عن عمر ناهز 76 عاما بعد معاناته من فيروس كورونا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

الفقيد توفي بالمؤسسة الاستشفائية المجاهد الراحل حفيظ بوجمعة بحي البير بقسنطينة.

وللإشارة، فإن بداية المرحوم مصطفى بوشطيب في عالم الصحافة كان سنة 1970 بالأسبوعية الرياضية “الهدف” التي كانت تصدر باللغة الفرنسية عن مؤسسة النصر للصحافة، قبل أن يلتحق بهيئة تحرير مجلة “الثورة الأفريقية” التي كانت تصدر باللغة الفرنسية ثم بوكالة الأنباء الجزائرية (مكتب قسنطينة) إلى أن أحيل على التقاعد سنة 2002.