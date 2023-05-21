وفاة الصحفي والمدير العام السابق لجريدة الشعب

توفي الصحفي والمدير العام السابق لجريدة الشعب فنيدس بن بلة. صبيحة اليوم الأحد، عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض.

وبدأ الفقيد الذي هو خريج معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مشواره الصحفي في منتصف الثمانينيات بأسبوعية أضواء قبل أن يلتحق بالقسم الدولي لجريدة الشعب التي ظل وفيا لها. حيث تدرّج فيها مساره المهني من رئيس قسم إلى رئيس تحرير ثم مدير تحرير.

وفي أكتوبر من سنة 2019، تم تعيينه مديرا عاما للجريدة. وهو المنصب الذي بقي فيه الى غاية جويلية من سنة 2020 قبل أن يحال على التقاعد. كما سيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة عين النعجة بالجزائر العاصمة.

وإثر هذا المصاب الأليم، تقدم وزير الإتصال، محمد بوسليماني، بأخلص التعازي وأصدق المواساة الى عائلة الفقيد والى الأسرة الاعلامية. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه، تقدم المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية سمير قايد، بتعازيه الخالصة الى أسرة الفقيد وأقاربه. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روحه برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه