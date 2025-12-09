قدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، تعازيه إلى عائلة الصحفي والمعلق الرياضي عبد الحفيظ شايب، الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وجاء في تعزية رئيس “الفاف”: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي، نبأ وفاة الصحفي والمعلق الرياضي عبد الحفيظ شايب.”

“وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد. وإلى زملائه في التلفزيون الجزائري وكل أسرة الإعلام في الجزائر. راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.”