وفاة الضحية الثالثة في حادثة انفجار قارورة غاز بقرية علوشة بمدينة جامعة

توفي اليوم الضحية الثالثة في حادثة انفجار قارورة غاز بقرية علوشة بمدينة جامعة، الذي يبلغ 9 سنوات، وذلك بمستشفى الحروق بالعاصمة.

هذا سبق وان توفي الاب في المستشفى الجامعي بباتنة، ورغم التكفل بنقل الابن بطائرة مروحية وتحويل الأبوين بسيارة اسعاف لباتنة.

وهو ما أدى لحد الان لوفاة الطفلة ثلاث سنوات في عين المكان، والاب والابن صاحب تسع سنوات، فيما لايزال الاخ في مستشفى الحروق المتخصص بالعاصمة والام بمستشفى بباتنة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة فيما يواصل العلاج الأبناء الخمسة بمستشفى سعد دحلب بجامعة.