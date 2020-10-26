وفاة الضحية الثانية في جريمة قتل “حي الجرف” بباب الزوار

توفيت الضحية الثانية في جريمة القتل بحي الجرف بباب الزوار متأثرة بجروحها البليغة بعد أسبوع قضته في العناية المركزة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية الثانية فارقت الحياة في حدود الساعة الحادي عشر ليلا.

متأثرة بالضربات التي كانت على مستوى الرقبة تلقتها على يد الجاني بالمنزل العائلي.

هذا وتم تأجيل تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء الذي كان مقررا صبيحة اليوم.

لأجل إعادة سماعه مرة أخرى بسبب وفاة الضحية الثانية.

والجدير بالذكر، المشتبه فيه جرى توقيفه يوم الجمعة المنصرم بمدينة مفتاح بالبليدة بعد فرار دام لأسبوع.