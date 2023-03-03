وفاة الضحية الثاني في حادثة الإنهيار الجزئي لبناية بوهران

توفي الضحية الثاني في حادث الإنهيار الجزئي لبناية بحي سيدي البشير بلاطو سابقا بمستشفى وهران الجامعي. متأثرا بإصاباته البالغة على مستوى الرأس.

للإشارة فإن حادثة إنهيار البناية وقعت اول أمس بشارع بن درية علي في حي البلاطو على مستوى الطابق الرابع والثالت للعمارة. خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 58 سنة متوفي في عين المكان. فيما أصيب ثلاثة اخرين تتراوح أعمارهم بين 56 إلى 65 سنة. تم تحويلهم نحو الإستعجالات بنفس المستشفى.