وفاة الطالب برتال تقي الدين صاحب المرتبة السابعة وطنيا في بكالوريا 2024

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب ثاني أعلى معدل في شهادة البكالوريا بولاية باتنة. الطالب برتال تقي الدين، عن عمر يناهز 18 عاما.

وتقدم مدير الخدمات الجامعية الجزائر غرب ومديرة الاقامة الجامعية المعالمة 03 وجميع العمال. بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد.

وجاء في نص التعزية “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت اسرة الاقامة الجامعية المعالمة 03. نبأ وفاة الطالب برتال تقي الدين طالب سنة اولى بالمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بمستشفى زرالدة. نعزي انفسنا راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

من جانبها قدمت ثانوية الشهيد مخلوفي السعيد تالخمت تعازيها في وفاة الطالب “تقي الدين”.

وقالت “بعد الفاجعة الاليمة التي حلت بعائلة “برتال” بوفاة ابنها البار “تقي الدين برتال”. إبن أستاذة العلوم الاسلامية”برتال ج” إثر سكة قلبية. وبهذا المصاب الجلل تتقدم كافة أسرة المؤسسة بخالص التعازي وأصدق المواساة للاستاذة. وكل أفراد عائلته ومحبيه، عظم الله اجركم واحسن عزاكم وغفر لفقيدكم. اللهم اغفرله وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.