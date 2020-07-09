وفاة الطبيبة بوطويل راضية “مُحاربة كورونا” في حادث مرور بعنابة

انتقلت إلى رحمة الله، بوطويل راضية، الأخصائية في التخذير والإنعاش والاستعجالات الطبية بمستشفى إبن سينا بعنابة، في حادث مرور.
وتعرضت الفقيدة، لحادث مرور و هي في طريقها لتأدية واجبها في مصحة كوفيد-19، حسبما أعلن عنه زملائها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل، وزملاء الدكتورة الراحلة، خبر وفاتها، معربين عن حزنهم الشديد لفقدانها، وهي التي جندت نفسها لمحاربة وباء فيروس كورونا.
وقبل أيام فقط، قامت الطبيبة الراحلة، بوطويل راضية، بإعداد فيديو توعوي في إطار محاربة فيروس كوفيد-19.
قبل أيام فقط قامت الطبيبة #بوطويل_راضية بإعداد فيديو توعوي في اطار محاربة فيروس كوفيد19 ، وها هي اليوم تودّعنا على اثر تعرضها لحادث مرور وهي في طريقها لأداء الواجب بمصلحة الكورونا – مستشفى ابن سينا بعنابة .من فضلكم انشروا هذا الفيديو بقوة ، وادعوا لها بالرحمة والمغفرة ، فهذا المقطع صدقة عليها 📹 انا لله وانا اليه وراجعون
Publiée par Amine Kali sur Mercredi 8 juillet 2020
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