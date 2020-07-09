وفاة الطبيبة بوطويل راضية “مُحاربة كورونا” في حادث مرور بعنابة

انتقلت إلى رحمة الله، بوطويل راضية، الأخصائية في التخذير والإنعاش والاستعجالات الطبية بمستشفى إبن سينا بعنابة، في حادث مرور.

وتعرضت الفقيدة، لحادث مرور و هي في طريقها لتأدية واجبها في مصحة كوفيد-19، حسبما أعلن عنه زملائها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل، وزملاء الدكتورة الراحلة، خبر وفاتها، معربين عن حزنهم الشديد لفقدانها، وهي التي جندت نفسها لمحاربة وباء فيروس كورونا.

وقبل أيام فقط، قامت الطبيبة الراحلة، بوطويل راضية، بإعداد فيديو توعوي في إطار محاربة فيروس كوفيد-19.