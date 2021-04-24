وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب قضية محمد رمضان

توفى اليوم السبت، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب قضية محمد رمضان، بعد تدهور حالته الصحية.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان.

وجاء هذا بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت الدعوى، أن محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة.

واستغل رمضان صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.