وفاة العريف في الحماية المدنية بوراس عبد الله أثناء تأدية مهامه

انتقل إلى رحمة الله، العريف في الحماية المدنية، بوراس عبد الله، عن عمر ناهز 38 سنة في ولاية وهران. وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الفقيد كان في مهمة لتأدية واجبه المهني، حيث كان يلبي، نداء النجدة لإخماد حريق سيارة. قبل أن تنحرف الشاحنة التي كان يقودها رفقة أعوان التدخل مؤدية إلى وفاته في عين المكان.

كما أفاد البيان ذاته، أن الفقيد يبلغ من العمر 38 سنة متزوج وأب لطفلة، إلتحق بصفوف الحماية المدنية دفعة 2009_2010. و قيّد حياته بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بوهران .

للإشارة، ستكون صلاة الجنازة، ظهر اليوم بمسجد صهيب الرومي بسيدي معروف. ومراسيم الدفن بمقبرة عين البيضاء مباشرة بعد صلاة الظهر.

وجاء في تعزية الحماية المدنية، “بهذا المصاب الجلل يتقدم مدير الحماية المدنية لولاية وهران العقيد سويكي محفوظ”. “أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مستخدمي الحماية المدنية لولاية وهران بمختلف مناصبهم ورتبهم بأخلص التعازي والمواساة”. إلى “كل عائلة الفقيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة”. و”أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة”. “انا لله وانا اليه راجعون”.