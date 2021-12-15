وفاة العشرات بمرض غريب في السودان ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

أعلنت وزارة الصحة في جنوب السودان، عن إنتشار مرض غامض وغريب في فنجاك الشمالية بولاية جونغلي. ولم يتمكن الأطباء المحليون من التعرف عليه.

وبعدما أعلنت السودان عن المرض الغريب، أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للإستجابة السريعة في جنوب السودان وجمع عينات من المرض. من أجل التحقيق في هذا المرض الغامض الذي أودى بحياة أزيد من 89 شخصا.

كما أجرى الأطباء والمختصون في السودان تحاليل، وكشفت التحاليل الأولية أن المرض لا علاقة له بالكوليرا.

حيث أعلنت السلطات الصحية المحلية في إقليم جونقلي بشرق جنوب السودان، أن 89 شخصا لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة. بسبب مرض غير معروف، في حين تعتقد السلطات المحلية أن عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض أعلى بكثير مما هو معلن

وللعلم، فقد شهدت منطقة فنجاك التي ظهر بها هذا المرض المجهول فيضانات عارمة، وتضررت كثيرا. حيث أشار بعض المختصون أن الفيضانات تساعد كثيرا في إنتشار الأمراض كالملاريا. كما تسببت في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب نقص الغذاء. كما أن المياه في المنطقة تلوثت كثيرا مما أسفر عن نفوق الحيوانات.

من جهتها قالت الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، أنه لا يوجد علميا أي خطر من إنتشار هذا المرض.

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