وفاة العقيد المتقاعد بالحماية المدنية هلاوي كمال إثر سكتة قلبية
انتقل إلى رحمة الله العقيد المتقاعد هلاوي كمال القائد السابق للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء. اليوم الأحد، إثر سكتة قلبية.
كما قدمت المديرية العامة للحماية المدنية، تعازيها ومواساتها إلى عائلة هلاوي بولاية الجزائر. على إثر وفاة العقيد المتقاعد هلاوي كمال القائد السابق للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، من مواليد سنة 1960.
وجاء في نص التعزية “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله. عقيد الحماية المدنية المتقاعد هلاوي كمال طيب الله ثراه دفعة 1983، على إثر سكتة قلبية”.
كما أضاف نص التعزية “وبهذا المصاب الجلل تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية بإسم المدير العام العقيد بوغلاف بوعلام. وكافة مستخدمي القطاع بمختلف رتبهم بأخلص عبارات التعازي. وأصدق المواساة لكل عائلة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة. وأن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الصديقين، الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.
طالع أيضا:
ضباب كثيف.. الحماية المدنية تحذر!
تشهد عديد الولايات على غرار بومرداس، البليدة، العاصمة، ضباب كثيف صبيحة اليوم السبت، مما سيؤدي الى رداءة في الرؤية والسير. كما دعت مديرية الحماية المدنية، السائقين ومستعملي الطرقات، إلى توخي الحيطة والحذر.
وقالت الحماية المدنية، إن الضباب يتطلب سلوكيات ومهارة خاصة في قيادة المركبات مع رفع من درجة التركيز وترك مسافة الأمان. كما يجب استعمال الأضواء الخاصة بالضباب وتجنب التوقف على حافة الطريق إلا للضرورة القسوى مع اجبارية إشعال أضواء الإنذار.
طالع أيضا:
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية على كافة الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الضباب خلال الصبيحة.
وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء المرتقبة اليوم السبت ستكون صافية ومشمسة بعد انقشاع الضباب و السحب السفلى خلال الصبيحة، لتتحسن خلال الظهيرة و تكون الأجواء ربيعية على مجمل المناطق الشمالية.
أما على المناطق الجنوبية للوطن، فالأجواء مغشاة خلال الصبيحة على شمال الصحراء والواحات بسحب سفلى، لتتحسن وتصبح صافية ومشمسة على العموم على كافة المناطق الجنوبية.
كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوي، إستمرار الأجواء الصافية والمستقرة على كافة الولايات الشمالية والجنوبية للوطن طيلة الأسبوع المقبل.
وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستبقى مستقرة إلى غاية يوم الأحد المقبل والذي يتزامن والدخول المدرسي للفصل الثاني للتلاميذ. وستستمر الأجواء صافية طيلة الأسبوع. مشيرة إلى انعدام تساقط الأمطار خلال هذا الأسبوع.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة خلال الايام المقبلة فستكون دافئة على الشمالية للوطن لتتراوح مابين 17 إلى 22 درجة على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الأحد . وستتراوح مابين 22 الى 25 درجة على المناطق الغربية. وتتراوح مابين 21 إلى 30 درجة بالجنوب.