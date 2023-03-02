وفاة العميد صنادلة محمد التوفيق ورئيس الجمهورية يعزي عائلته

إنتقل إلى رحمة الله، العميد صنادلة محمد التوفيق المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة.

هذا وتقدم رئـيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلـة الفقيد.

وجاء في رسالة التعزية: “يتقدم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد. العميد صنادلة محمد توفيق. المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، رحمه الله. سائلًا المولى العزيز القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح الجنان، ويُلهم أهله الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون”.