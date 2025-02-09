وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد أثناء الولادة

رحلت عن عالمنا، الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت والدتها.

ونشرت والدة إنجي مراد، كلمات مؤثرة بعد رحيل إبنتها الفنانة الشابة، على صفحتها بفايسبوك قائلة: “ترحمولي على بنتي. وتصدقولي عن روحها.. الله يسامحك ويغفر لك.. ويكون معك يا إنجي يا ملاك، متي أنت وعم تولدي، أنت ملاك أنت عالجنة”.

وكشفت والدة الفنانة الراحلة، أنها تعاني منذ أربعين يوماً من المرض داخل المستشفى. لكنها لم تبين حالة الجنين الذي قالت إن الفنانة توفيت وهي تلده.

وكانت الفنانة إنجي مراد، قد كتبت قبل أسبوعين من اليوم، على صفحتها الشخصية في منصة “فيسبوك”، أنها تحتضر.

وطلبت الفنانة من الناس مسامحتها، لكن صفحتها الشخصية تم إيقافها من قبل والدتها غالباً.

ولم تمضِ فترة طويلة حتى خرج زوجها سامر، برسالة أخرى من حسابها ذاته، يناشد فيها محبيها بالدعاء لها.

وكتب زوج الفنانة: “أنا سامر، زوج إنجي.. ادعولها كتير، إنجي بحاجة لدعائكم.. وضعها صعب بين الحياة والموت.. أمانة تدعولها”.

وحتى اللحظة، لم تُكشف الأسباب الرسمية لوفاة الفنانة الشابة، في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات حول إصابتها بفيروس رئوي خطير.

بينما أشار آخرون إلى أن حالتها الصحية تأثرت بسبب الحمل، حيث كانت في شهرها الخامس.

وكانت إنجي مراد، قد بدأت تثبت وجودها في الدراما السورية من خلال مشاركتها في عدة أعمال بارزة.