وفاة الفنانة القبائلية “نا جميلة”

توفيت مساء اليوم الفنانة القبائلية القديرة جميلة باشن المعروفة فنيا بـ”ناجميلة ” عن عمر يناهر ال93 سنة.

جميلة باشن من مواليد سنة 1926 بقرية آث بوهيني ببلدية أعزازقة ، اسمها الحقيقي جوهر باشن.

احتكت بالفنانة الكبيرة ” نا شابحة” التي كانت سباقة في اكتشاف صوت وموهبة المرحومة جميلة فساعدتها على الظهور خاصة إذاعيا.

وقامت بمحاولات غنائية في إحدى الحصص سنة 1951 لتظهر بذلك نجمة جديدة في الأغنية القبائلية وتبدأ مشوارها بنشاط إذاعي عبر حصة “النساء الماكثات بالبيت”، وأخرى للأطفال.

في عام 1953 ، بدأت الفنانة جميلة في الكتابة والغناء، حيث أدت أغاني لقيت نجاحا كبيرا كأغنية “ابحري” و “سيوضاس اسلام” ، كما غنت الفنانة للقضية الجزائرية في أغنية “ثامورث نالجزاير أيا عساس نالجامع”.

بعد الاستقلال وفي المجال المسرحي أدت أدوارا مختلفة في أعمال تلفزيونية وإذاعية وسينمائية في أفلام قصيرة كمسلسل” شهرة” , فيلم “ريح الأوراس” ، “العقيد سي بلعيد”، “حافلة الأحلام ” ، “ليلى وأخواتها ” وآمال تلفزيونية ” مع الفنان القدير محمد حلمي.