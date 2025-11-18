وفاة الفنانة القديرة عودة صدوقي المعروفة باسم “وردة آمال”

انتقلت إلى رحمة الله، أمس الإثنين، الفنانة القديرة عودة صدوقي المعروفة فنيا باسم “وردة آمال” بعد صراع مع المرض، حسب الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الراحلة وردة آمال تعتبر من كبار الوجوه السينمائية والتلفزيونية في الجزائر، حيث شاركت منذ السبعينيات. في الكثير من الأفلام والمسلسلات الجزائرية الشهيرة إلى جانب كبار المخرجين والممثلين الجزائريين. بالإضافة إلى سكاتشات جمعتها بعدد من مشاهير الكوميديا على غرار حسن الحسني المعروف بـ “بوبقرة”.

يشار أنه من بين الأعمال التي شاركت فيها الأفلام السينمائية والتلفزيونية، التاريخية والاجتماعية، “أبناء نوفمبر” (1975) لموسى حداد. “المحاولة الكبرى” (1982) لجمال فزاز، “حسان طاكسي” (1982) لمحمد سليم رياض، “سامية وأبوها” (1985) لمصطفى بديع. ومسلسلات من بينها “المصير” لجمال فزاز.

