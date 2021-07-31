وفاة الفنانة الكويتية إنتصار الشراح بعد صراع مع المرض

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، بعد معاناة طويلة مع المرض وتعرضها لانتكاسات صحية متتالية.

وكتبت العيدان في تغريدة على تويتر: “إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد”.

وكان زوج الفنانة انتصار الشراح، قد كشف عن تطورات الحالة الصحية لزوجته، بعد وصولها إلى لندن لتلقى العلاج هناك.

وعلق زوج الفنانة انتصار الشراح قائلاً: “الحمد لله الحالة الصحية لزوجتي أم سالم طيبة بعدما باشر أطباء المستشفى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والحمد لله بشرونا أن امورها تمام وما تحتاج إلا دعاء أهل الكويت لتعود للديرة وهي بصحة وعافية بإذنه تعالي، وكل الشكر لجمهورها الذين يدعون لها منذ وعكتها الصحية”.

وسافرت الفنانة انتصار الشراح، إلى العاصمة البريطانية لندن، لتلقى العلاج فى الخارج بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها.

وتعاني الفنانة انتصار الشراح ، من أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.