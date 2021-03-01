وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي بشكل مفاجئ

صدمة جديدة تلقاها الوسط الفني المصري برحيل الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز الـ70 عاماً.

وذلك بعد ساعات من وفاة الفنان يوسف شعبان متأثراً بفيروس كورونا.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن” أحلام الجريتلي توفيت بشكل مفاجئ في منزلها”.

وكانت الراحلة تقوم مؤخراً بتصوير عدد من الأعمال استعداداً لعرضها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أنه سيتم تشييع جثمانها ظهر الاثنين .

يذكر أن الفنانة الراحلة التي قدمت ما يزيد عن 250 عمل فني، كان آخرها مسلسلي “لؤلؤ” و”اللعبة”.

ويشار إلى أنها صاحبة أصول شركسية وهي شقيقة الممثلة أنعام الجريتلي.