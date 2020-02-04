وفاة الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

إنتقلت إلى رحمة الله، الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة.

وظهرت نادية لطفي فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية.

واحتفلت الفنانة القديرة، نادية لطفي، بعيد ميلادها، في 3 جانفي الماضي.

وكان أول ظهور سينمائي لـ”نادية لطفي”، في فيلم “سلطان” أمام الممثل الراحل فريد شوقي، عام 1958.

وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها “الخطايا” و”للرجال فقط” و”الناصر صلاح الدين” و”السمان والخريف” و”قصر الشوق”.

وكان آخر ظهور فني للنجمة الراحلة، نادية لطفي، بمسلسل “ناس ولاد ناس” في 1993.