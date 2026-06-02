وفاة الفنانة المصرية سهام جلال عن عمر 54 عاماً

توفيت الفنانة المصرية سهام جلال، اليوم الثلاثاء، عن عمر 54 عاماً، إثر تعرضها لوعكة صحية.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في مصر إنها تنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة سهام جلال.

وكانت الفنانة الراحلة وجهت رسالة لجمهورها، تطلب منهم الدعاء قبل ساعات قليلة من خضوعها لجراحة طارئة.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أنها دخلت في غيبوبة، وتوفيت بعد وقت قصير في غرفة العناية المركزة.

و قدمت نحو 40 عملاً فنياً على مدار ما يقارب 20 عاماً.

