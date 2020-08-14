وفاة الفنانة المصرية شويكار عن عمر ناهز 82 عاما

توفيت الفنانة المصرية القديرة شويكار ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ82 سنة بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها على الفايس بوك، كاتبة: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬: “وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬”.

و تعتبر الراحلة شويكار واحدة من الممثلات المصريات اللواتي برعن بأدوار الكوميديا بالمسرح العربي.

ولدت بالأسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية.

تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك.