وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة. عن عمر ناهز 47 عاما بعد صراع مع المرض.

كشفت والدة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ابنتها. والتي توفيت بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقالت والدة شيرين الطحان في تصريح خاص لـ القاهرة 24. أن ابنتها عانت من مرض السرطان منذ عام 2016، ولكنهما أخفيا الخبر عن وسائل الإعلام تجنبًا للمتاجرة بمرض ابنتها.

وقالت والدة شيرين الطحان “ابنتي أصيبت بالمرض منذ عام 2016. أخفينا خبر مرضها عن الإعلام لسنوات لأننا لم نتاجر بالمرض. على مدار عامين ونصف لم نأخذ أموالًا من الهيئة الوطنية للإعلام”.

وعلى جانب آخر، قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه تم التواصل معها لنقلها إلى مستشفى متخصصة في الأورام، ولكن حالتها الصحية كانت لا تسمح بنقلها.