وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل بعد صراع مع المرض

فن وثقافة
  • -
  • 0
وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل بعد صراع مع المرض
بقلم زهيدة.ث

رحلت، صباح اليوم الإثنين، الفنانة الكبيرة عايدة كامل عن عمر ناهز 89 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية.

جثمان الراحلة عايدة كامل سيشيع بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين.

وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، أكدت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها، طالبة ممن يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها.

كما طلبت الراحلة ايضا من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التي مرت بها في منتصف شهر أوت الماضي.

وكتبت الفقيدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “أنا في طريقي للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردني إلى ابني وأسرتي وكل أحبايبى”..


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=882509

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com