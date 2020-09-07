وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل بعد صراع مع المرض

رحلت، صباح اليوم الإثنين، الفنانة الكبيرة عايدة كامل عن عمر ناهز 89 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية.

جثمان الراحلة عايدة كامل سيشيع بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين.

وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، أكدت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها، طالبة ممن يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها.

كما طلبت الراحلة ايضا من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التي مرت بها في منتصف شهر أوت الماضي.

وكتبت الفقيدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “أنا في طريقي للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردني إلى ابني وأسرتي وكل أحبايبى”..