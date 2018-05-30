وفاة الفنانة المصرية “مديحة يسري”

توفيت مساء اليوم الثلاثاء بالقاهرة الفنانة المصرية مديحة يسري عن عمر يناهز 96 بعد صراع طويل مع المرض.

والفنانة من مواليد 1921 وإسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل والتي تعتبر من أجمل الفنانات والتي قدمت 90 عمل سنيمائي في مشوارها .

كما قدمت عدة مسلسلات تلفزيونية منها لؤلؤ وأصداف” و “الرجاء التزام الهدوء”و”وداعا يا ربيع العمر”و”صباح الورد” و”هوانم غاردن سيتي”و”يحيا العدل”.

وتعتبر الراحلة وفاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان مثلتا مع 4من نجوم الغناء في مصرهم:

محمد عبد الوهاب، فريد الاطرش، محمد فوزي وعبد الحليم حافظ.

وقضت الممثلة المخضرمة سنوات عمرها الأخيرة تتنقل فوق كرسي متحرك إلى أن ضعفت صحتها ولزمت فراش المرض.

وسيتم تشييع جنازتها اليوم الاربعاء بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة .

وللإشارة فقد توفيت في مستشفى المعادي العسكري الذي نقلت إلية بعد تظهور حالتها الصحية .