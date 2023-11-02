وفاة الفنانة جواهر الكويتية بسبب السرطان

تُوفيت الفنانة جواهر الكويتية، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 45 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت الإعلامية مي العيدان، عبْر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله، الفنانة جواهر الكويتية، اللي اسمها الحقيقي منال المسفر، عن عمر 45 عاماً. بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة. قضت خلاله أكثر من 4 سنوات بالعلاج في لندن من دون جدوى. وعادت إلى الكويت وقضت ما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت، حتى تمت اليوم وفاتها”.

وأضافت العديان: “اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك، وأنزلها منزلاً حسناً. وتجاوز عنها وأكرمها للنظر بوجهك الكريم.. ادعوا لها؛ فالدعاء رزق الميت”.

وكانت الفنانة جواهر الكويتية قد كشفت بعض جوانب معاناتها مع مرض السرطان فور تشخيصها به عام 2019. وصولاً إلى جلسات العلاج الكيميائي في أحد مستشفيات لندن.

وقالت الراحلة، أن الخطأ في تشخيص المرض سببه الإبطاء بإجراء الفحوصات اللازمة. من أشعة ومناظير قبل اكتشاف الإصابة بسرطان المعدة، الذي انتقل إلى الكبد. مبينة وقتها أنها تلقت 51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج عام 2020.

وبدأت الفنانة جواهر الكويتية التمثيل عام 1990، واستمرت حتى عام 2005، لتعلن اعتزالها، وقيل إن الضغوط التي واجهتها كانت السبب وراء الخطوة.

وبعد غياب دام خمسة أعوام، عادت للتمثيل، وقدّمت عدداً من الأعمال الكوميدية والدرامية، وتوقفت عن الفن عقب إصابتها بالسرطان.