وفاة الفنانة نعيمة عبابسة بعد معاناتها مع المرض

إنتقلت إلى رحمة الله، الفنانة الجزائرية، نعيمة عبابسة، اليوم الأحد، بعد معاناتها مع المرض.

ودخلت نعيمة عبابسة، إلى مصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بمرض السرطان وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وتنحدر الفنانة نعيمة عبابسة من أسرة فنية، فهي إبنة المؤلف والملحن والمغني الجزائري الراحل عبد الحميد عبابسة وشقيقة فلة عبابسة.

وشاركت الفقيدة، في العديد من المهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي.

كما أطلقت عبابسة، العديد من الألبومات الغنائية المشهورة التي حققت نجاحا كبيرا.