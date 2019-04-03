وفاة الفنان التشكيلي الجزائري نورالدين فروخي

توفي الفنان التشكيلي، نورالدين فروخي، وهو أحد رموز الرسم الجزائري، صباح اليوم الأربعاء بمرسيليا، عن عمر يناهز الـ60 سنة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الفقيد يحوز على رصيد كبير من المعارض الجماعية بالجزائر، وأوروبا والمغرب العربي.

بالإضافة إلى خمس معارض فردية، نظمها الفنان، بداية من سنة 1986.

نورالدين فروخي، هو خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة، وأسس سنة 2001 إلى جانب فنانين تشكيليين جزائريين مجموعة “السباغين”.

وكانت هذه المجموعة تدعوا ، إلى تجديد الفن الجزائري، وحرية الفنانين.

و في سنة 2016 كشف الفقيد عن اخر معرض فردي له “برين دامور”، قاوم فيه بنظرة جديدة الأساطير والتقاليد المتعلقة بالحب في المغرب العربي و حوض المتوسط.

كما شارك الفنان في 2018 ، عبر احدى أعماله الفنية، في معرض “الرسم الجزائري في تنوعه” ، الذي نُظم بباريس.