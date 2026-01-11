وفاة الفنان السوري أحمد مللي

إنتقل إلى رحمة الله، الفنان السوري أحمد مللي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .

ونعت نقابة الفنانين السورية الفنان أحمد مللى، والذي رحل خلال الساعات الأخيرة، من خلال بيان لها.

وجاء في نص البيان: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى الزميل الفنان القدير أحمد مللي. ويشييع جثمانه الطاهر اليوم الأحد من المشفى الوطني بدمشق. ويصلى عليه عقب صلاة العصر بجامع سعيد باشا بركن الدين. ويوارى الثرى في مقبرة آل رشي في ركن الدين، وسنوافيكم لاحقاً بموعد ومكان التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون”.