وفاة الفنان السوري طوني موسى بعد إصابته بفيروس كورونا

إنتقل على رحمة الله، الفنان السوري طوني موسى، مساء أمس الأحد؛ إثر معاناته مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق وأن أعلن الفنان داني موسى نجل الفنان الراحل طوني موسى، أن والده أُصيب بفيروس كورونا المُستجد.

ودخل الفنان الراحل، الحجر الصحي في أحد المستشفيات قبل أن يتوفى متأثراً بالإصابة بالفيروس.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنان طوني موسى في بيان لها.

وقام الفنان الراحل طوني موسى، بالعديد من الأدوار التي تنوعت بين شاشات التليفزيون والسينما وخشبة المسرح والإذاعة.

وقدم الراحل العديد من المسلسلات التليفزيونية الشهيرة مثل عابد كرمان، والدلادة من الخاصرة، وهيك تجوزنا، وزمان الصمت، وباب الحارة، وطوق البنات، ورجال الحارة.