وفاة الفنان العالمى شادويك بوسمان بطل الفيلم الشهير Black Panther

توفي صباح يوم السبت شادويك بوسمان، والذي أصيب بسرطان القولون سنة 2016، عن عمر يناهز 43 عاما.

وكان شادويك مقاتل حقيقي خلال كل تلك الفترة، حيث قدم العديد من الأفلام التي أحبها الجمهور من فيلم Marshall إلى Da 5 Bloods وايضا Ma Rainey’s Black Bottom وغيرها.

وخلال تلك الأفلام، كان يجري العديد من العمليات والعلاج الكيماوى .

ولقد شرف حياته المهنية بأن يعيد الملك تشالا في «الفهد الأسود Black Panther» وتوفي في منزله بجانبه عائلته.

ولعب الفنان دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات، كما نال عدة جوائز.

ومن أشهر اعماله على الاطلاق فيلم Black Panther الذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار، الى جانب مشاركته في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة Avengers وايضا Captain America.