وفاة الفنان القدير “عزّت العلايلي” عن عمر ناهز الـ86 عاما

توفي، صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وحسب ماذكره موقع اليوم السابع، فإن جنازة الراحل ستقام بعد صلاة العصر بمسجد المروة بالقاهرة.

الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه.

وشارك الفنان عزت العلايلي عدة مرات في مهرجان وهران السنيمائي حيث كرّم هناك.

كما شارك في الفيلم الجزائري “الطاحونة” للمخرج أحمد راشدى عام 1973، مع مجموعة من الممثلين الفرنسيين والجزائريين.

من جهة اخرى، عمل معد برامج تلفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” عام 1962.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون. أحد أهم أدواره كان فى فيلم “الأرض” عام 1970.

ومن أبرز أعماله “الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت”.

وأما أعماله من خلال المسرح فقد شارك فى عدة مسرحيات من أهمها “أهلا يا بكوات، ثورة قرية”.