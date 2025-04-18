وفاة الفنان الكوميدي المصري سليمان عيد

فجِعَ الوسط الفني المصري، اليوم الجمعة، بوفاة الفنان الكوميدي القدير، سليمان عيد، عن عمر ناهز الـ64 عاماً. إثر أزمة صحية مفاجئة.

ويعَدُّ سليمان عيد، من أبرز الفنانين الكوميديين في مصر والوطن العربي، بفضل مسيرته الفنية التي امتدت على مدار 3 عقود، شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

وأقيمت بعد صلاة الجمعة، صلاة الجنازة على الفنان سليمان عيد، في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة، وحضر الجنازة عدد كبير من الفنانين والفاعلين في الوسط الفني بمصر.

سليمان عيد من مواليد محافظة الجيزة في 17 أكتوبر 1961. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل)، وانطلق مشواره الفني في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ومن أبرز الأعمال الفنية التي اشتهر بها، “النوم في العسل” - “طيور الظلام” – ”همام في أمستردام” وغيرها.